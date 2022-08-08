هدوء حذر يسود قطاع غزة.. هل يصمد وقف اطلاق النار؟

العالم - خاص العالم

عدوان انتهى باتفاق لوقف اطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الاسرائيلي بوساطة مصرية ودخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء الاحد كما تم بتحقيق شروط الجهاد.

وقال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة، ان "حركة الجهاد الاسلامي تفرض شروطها وهي اولا تثبيت وحدة الساحات الفلسطينة، ثانيا فرضت على العدو القبول باطلاق سراح المجاهد الاخ العزيز المضرب عن الطعام خليل العواودة وفرضت شرطا اضافيا وهو اطلاق سراح الشيخ بسام السعدي، وهنا المفارقة فالعدو لم يستطع ان يفرض شرطا واحدا بعد هذه المعركة "

أمين عام حركة الجهاد قال ايضا ان الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة سجلوا إنجازاً تاريخياً في مواجهة العدوان واضاف ان الحركة بقيت قوية رغم سقوط الشهداء. وتوعد الاحتلال الاسرائيلي باستنئناف القتال اذا لم يلتزمْ ببنودِ الاتفاق.

حيث قال " اذا لم يلتزم العدو بهذه الطلبات التي وافق عليها سنعتبر شيئا لم يحدث وان الاتفاق لاغيا وسنستئنف المعركة من جديد".

ورحب الرئيس الاميركي جو بايدن باتفاق وقف اطلاق النار داعيا جميع الأطراف الالتزام به وضمان تدفّق الوقود والإمدادات الإنسانيّة إلى غزّة.

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى احترام الاتفاق فيما رأت المقررة الأممية الخاصة في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أنّ وقف اطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف إراقة الدماء وشددت على ضرورة إجراء محادثات رفع الحصار عن قطاع غزة من دون أي تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى القطاع.

واضافة الى وقف اطلاق النار ينص اتفاق الهدنة على ان تبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للافراج عن الاسير خليل عواودة ونقله للعلاج وايضا الافراج عن الاسير بسام السعدي في اقرب وقت ممكن.