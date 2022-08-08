الحسين(ع) في الوجدان الانساني- الجزء الثاني

خاص بالعالم

نهج للناس سبيلاً بيناً في تعلم الاباء والشمم وطلب الحرية والاستقلال في مقاومة الظلم ومعاندة الجور وطلب العز ونبذ الذل.

هو الامام الحسين بن علي "عليهما السلام" به تتأسى البشرية للانعتاق من الظلم والاستكبار، هذا الحسين وبالحسين عزّنا، هذا الحسين وبالحسين نفخر.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس مركز المريمي لحوار الاديان في لبنان الاب وسام بوناصر

مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسين غبريس

استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة الامام الصادق(ع) في بغداد الدكتور صالح العلوي

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