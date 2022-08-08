اصابات بانفجار 'كدس' للعتاد في محافظة النجف الاشرف

العالم - العراق

واوضح الناشطون ان إنفجار كدس عتاد وقع بمنطقة الحولي بمحافظة النجف الاشرف،.

من جهته أفاد موقع "السومرية نيوز"، نقلا عن بيان لإعلام"سرايا السلام" قوله، أنه "أنتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض القنوات الفضائية خبر مفاده "انفجار كدس عتاد في مقر لواء النجف الأشرف لسرايا السلام".



وأوضحت "سرايا السلام" في بيان لها، أن الذي حدث هو "حريق في أحدى القاعات الخاصة بمقر اللواء واثناء قيام مفارز الدفاع المدني بتأدية واجبهم في أخماد الحريق، حصل أنفجار نتيجة تسرب غاز الاوكسجين الخاص بالطبابة العسكرية، ما أدى لحدوث أصابات".