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كلمة مرتقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى عاشوراء

كلمة مرتقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى عاشوراء
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

يرتقب اليوم كلمة لقائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى عاشوراء.

العالم - اليمن

ومن المقرر ان يلقي السيد عبد الملك الحوثي كلمته في الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين.

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كلمة مرتقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى عاشوراء