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طهران تستدعي القائم بالأعمال الألماني

طهران تستدعي القائم بالأعمال الألماني
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

إستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في طهران عقب الإهانة الموجهة إلى القرآن الكريم.

العالم – إيران

وبعد استفزاز عدد قليل من المعارضين للجمهورية الإسلامية بإهانة القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في مدينة هامبورغ، تم استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية في غياب سفير هذا البلد.
وقام عدد من المناوئين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة هامبورغ الألمانية بالتجاسر على القرآن الكريم فيما لم تتخذ الشرطة الألمانية، المتواجدة بالمكان، أي إجراءات لمنع ذلك، والذي يعتبر أمراً محظوراً وفقاً لقوانين هذا البلد.
وأفاد تقرير ورد مساء أمس الأحد، أن حوالي 10 أشخاص كانوا يرفعون أعلاماً لنظام الشاه البائد أمام المركز الإسلامي في هامبورغ بألمانيا، تجرأوا في عمل شنيع، بالتجاسر على القرآن الكريم.
وبحسب التقارير الواردة، لم تتخذ الشرطة الألمانية أي إجراء لمنع هذا الإجراء المحظور وفقاً للقوانين الألمانية، واكتفت بالتقاط مقاطع فيديو وصور.

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