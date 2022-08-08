السيد فضل الله: ثورة الحسين (ع) إنسانية ولا تتصل بفئة أو طائفة

العالم - لبنان

والقى السيد علي فضل الله كلمة في المجلس العاشورائي اقيم في باحة مسجد الإمام علي بن أبي طالب في منطقة جبيل شمال شرق بيروت خطابا دعا خلاله إلى ضرورة تقديم عاشوراء بالصورة الجامعة البعيدة عن المذهبية، وبالخطاب الإنساني والعمل على تنقيتها من كل ما يشوه حركتها وقيمها، وإطلاقها من السجن الذي سجناها فيه إلى الفضاء الإنساني الواسع، وإخراجها من التاريخ لتحريك قيمها في الحاضر.

واعتبر أن الأهداف والقيم التي ضحى من أجلها الإمام الحسين هي قيم إنسانية ولا يمكن اختصارها بفئة أو طائفة أو مكان أو زمان.

وختم داعيا إلى الاستفادة من عاشوراء ومما تحمله من معاني المحبة والانفتاح والعدالة ونصرة المظلوم والوقوف مع الحق، مطالبا من يتولون مسؤولية هذا الوطن بالرأفة به وبإنسانه وإلى الخروج من لعبة تسجيل النقاط والقاء كل طرف اللوم على الطرف الآخر، والتفكير سويا في كيفية انقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن يتداعى وينهار.