السير على خط عاشوراء

العالم – حديث البحرين

ويناقش برنامج "حديث البحرين " عاشوراء الامام الحسين(ع) التي تعتبر مدرسة تعلم معاني التضحية من أجل اهداف الانسانية السامية كانت للبحرينيين نبراسا لهم للخروج من النفق الذي ادخلهم النظام فيه وما خاب من كانت عاشوراء طريقه فهي طريق الحق.

ويلقي البرنامج الضوء على الثورة البحرينية عام 2011 التي كان هدفها الواضح والصريح منذ انطلاقتها الاصلاح الشامل مستلهمة ذلك من عاشوراء الامام الحسين(ع) الذي خرج طلبا للاصلاح في أمة جده الرسول الأعظم(ص).

ويبحث البرنامج في الثورة البحرينية التي تسير على خط عاشوراء الامام الحسين(ع) يواجهها النظام في البحرين بالانتهاكات الصارخة باستهداف شعائرها لكون هذه المناسبة أكبر مناسبة دينية ثقافية ترعووية ارشادية للشعب البحريني الذي عرف عنه احياؤه هذه المناسبة منذ مئات السنين.

وتطرق البرنامج للممارسات النظام القمعية لمراسم عاشوراء تثير قلقا كبيرا وسط البحرينيين لكون هذه الممارسات تهدف الى تكميم الافواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد.

وحول تضييق النظام البحريني على الحرية الدينية واصرار الشعب على احياء عاشوراء الامام الحسين(ع) أكد ضيف البرنامج الناشط السياسي البحريني علي الفايز من لندن أن شعب البحرين الذي يسير على خط ابي عبد الله الحسين(ع) متمسكا بهذا الخط والنهج وعقيدته التي تشربها والتي لن تتغير وانتماؤه للإمام الحسين عليه لن تتغير مهما فعل النظام الحاكم .

واشار الفايز الى أن النظام البحريني يخطيء إذا كان يريد أن يدخل حربا على الهوية في البحرين لان هذه الحرب تعتبر خاسرة لانه لا يمكن لأحد في العالم أن يحارب شعب في هويته وعلى انتمائه وعقيدته لانه لايمكن ان ينتصر هذا النظام والعناصر الأمنية على شعب.

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