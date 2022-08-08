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أعداد كبيرة من الزوار تصل لكربلاء المقدسة لإحياء ذكرى عاشوراء

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في كربلاء المقدسة ان الزيارة بدأت تصل الى ذروتها بعد وصول اعداد كبيرة من الزوار الى كربلاء المقدسة.

العالم VAR

وفي حوار مباشر مع قناة العالم اشار مراسلنا الى وجود آلاف من العناصر الامنية التي تقوم بتأمين زيارة الامام الحسين عليه السلام التي يشارك فيها ملايين الزوار من داخل وخارج العراق.

واشار مراسلنا الى ان العتبة الحسينية استنفرت كافة كوادرها ومتطوعين ووضعت جدولاً لتنظيم دخول المواكب العزائية الى داخل حرم الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس "عليهما السلام"، لتقديم افضل الخدمات لزوار العتبات المقدسة.

وقال مراسلنا: ان حشود الزائرين تتوافد على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في احياء ذكرى عاشوراء، وان هذه الزيارة لم تقتصر على اتباع اهل البيت عليهم السلام، بل حتى من طوائف وديانات اخرى جاؤوا لمشاركة اخوانهم المسلمين في هذا المصاب الجلل.

هذا فيما يحيى العراق اليوم الاثنين يوم التاسع من شهر محرم الحرام، يحيي ملايين المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام" العاشر من هذا الشهر.

وتسير مواكب المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، وتقام مجالس العزاء في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة، وتُقرأ فيها الأشعار والمراثي، فضلاً عن سرد واقعة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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