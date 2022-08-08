وزير الاتصالات الإيراني يتوجّه إلى کازاخستان

العالم- ايران

وتأتي زيارة زارع بور، إلى کازاخستان في إطار سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون الثنائي مع هذا البلد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الفضاء.

وعقد لقاء ثنائي بين "زارع بور" ووزير التنمية الرقمية والابتكار والصناعات الفضائية في كازاخستان "بغداد موسين" من أجل توفير الأرضية لتواجد المنتجات والخدمات الإيرانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق الكازاخستانية إلی جانب المشاركة في اجتماعات بين المختصين ومديري صناعة الفضاء في البلدين، يعدان من بين برامج الوزير الإيراني والوفد المرافق له في الزيارة إلى هذا البلد التي ستستغرق يومين.