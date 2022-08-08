الكرملين يتهم كييف بقصف زابوريجيا ويحذر من عواقب كارثية على أوروبا

العالم - خاص بالعالم

بيترو كوتين ئيس شركة إنرغوأتوم الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية في البلاد دعا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في موقع محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت للقصف.

مطالبا بإخراج القوات الروسية من أراضي المحطة ليحل محلها بعثة لحفظ السلام تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا إلى أن محطة زابوريجيا، الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، يسيطر عليها حوالي 500 جندي روسيا ترافقهم خمسون مركبة ثقيلة ودبابات وشاحنات.

وكانت أوكرانيا قد انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبداء رد فعل لين للغاية منذ سيطرة الجيش الروسي على محطة زابوريجيا في آذار/مارس.

اما الكرملين يتهم قوات كييف بالوقوف خلف القصف، محذرا من 'عواقب كارثية' على أوروبا وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية قد ينطوي على خطورة قصوى' و'قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة إلى منطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية'.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربة الأوكرانية الأخيرة ألحقت أضرارا بخط توتر عال يمد منطقتين أوكرانيتين بالكهرباء حيث تم اغلاق المحطة بعد استهدافها بضربات.

الى ذلك اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن اي هجوم على محطات الطاقة النووية هو أمر انتحاري داعيا إلى السماح لمفتشين دوليين بدخول محطة زابوريجيا النووية

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في أوائل مارس آذار بعد فترة وجيزة من بدء الحرب لكن فنيين أوكرانيين ما زالوا يتولون إدارتها.

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