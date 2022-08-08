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اليمن: مسيرة جماهيرية حاشدة إحياءً لذكرى عاشوراء ونصرة للشعب الفلسطيني

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني خرج اليمنيون بمسيرات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

العالم - مراسلون

هيهات منا الذلة هتافات صدح بها اليمنيون في ذكرى عاشوراء التي خرجوا رجالا ونساء لاحيائها بمسيرات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى نصرة لابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وتجديدا للعهد بالوقوف في وجه الظلم والطغيان.

الحشود تفاعلت مع مظلومية الشعب الفلسطيني ونددت بالعدوان الإسرائيلي وأكد اليمنيون أن كربلاء الامس امتداد لمواجهة الحق والباطل في كل زمان ومكان وان مايواجه القضية الفلسطينية اليوم من استبداد وانتهكاك من دول الاستكبار والعدو الصهيوني صورة تعكس منطق الحق الثابت الذي سطرته عاشوراء والتمسك به لمواجهة التحديات وتحمل التضحيات مهما بلغت.

الفعاليات تضمنت عددا من الكلمات المعبرة عن المناسبة وشدد بيانها على أهمية استلهام الدروس من ذكرى عاشوراء لتبقى محطة تعبوية عظيمة تمنح الأمة القدوة والنموذج الفاعل للثبات على مبدأ الحق ومواجهة الطغيان وادواته بعزم وقوة في أحلك الظروف وأصعب الأحوال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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