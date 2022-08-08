مسؤول ایراني: لسنا في مرحلة الحديث عن نص نهائي للاتفاق النووي

العالم- ايران

ونقلت وكالة "ارنا" عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله، الیوم الاثنین، بشأن مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال،فيما يتعلق بإمكانية إعداد النص النهائي للاتفاق في فيينا خلال الساعات القليلة القادمة: إننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق نظرا إلى استمرار المناقشات حول بعض القضايا الهامة المتبقية.

وأضاف إن فريق التفاوض في الجمهورية الإسلامية الایرانیة قدم آراءه البناءة إلى الطرف الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام، مؤکدا أن نتائج المفاوضات تتوقف على إرادة الجانب الآخر في اتخاذ القرارات السياسية اللازمة.

وصرح أننا نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكننا إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.