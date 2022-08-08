الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة

أمير عبداللهيان: الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه تم إقرار الهدنة بين حركة الجهاد الاسلامي والكيان الصهيوني لان الصهاينة لا يفهمون الا لغة القوة.

العالم- ايران

وكتب امير عبداللهيان ، في مدونة على إنستغرام، عن مشاوراته في أعقاب العدوان الأخير للكيان الصهيوني على غزة: يوم أمس، إضافة إلى المحادثات الهاتفية مع وزير خارجية قطر والأمين العام للأمم المتحدة ، أجريت محادثات هاتفية ايضا مع وزيري خارجية سوريا ولبنان بشأن عدوان الكيان الصهيوني على غزة.

وأضاف: إن الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل التشاور مع الحلفاء والجيران، اذ يدين جريمة الكيان الصهيوني، سيدافع دائمًا عن المقاومة النشطة التي تتصدى لممارسات الاحتلال الخبيثة.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: نعتقد أنهم ، الذين سعوا ذات مرة لنشر جرائمهم من البحر إلى النهر، هم اليوم في عزلة تامة ببناء جدار حول أنفسهم ، وهم بغية التغطية على الأزمات المتعددة التي يعانون منها في الأراضي المحتلة ، يشنون بين الحين والاخر هجمات عمياء ضد النساء والأطفال، الا انهم يفشلون في كل مرة ويستمرون في بناء الجدران حولهم مفضوحين ومطاطئي الرؤوس أكثر من ذي قبل.

وقال أمير عبداللهيان: منذ حرب الـ 33 يوماً حتى اليوم كان هدفهم تغيير ميزان القوى والترهيب، وهو أمر يستطيع المراقبون المنصفون والعقلاء أن يشهدوا به، هل انتصروا أم فشلوا؟ أقيمت الهدنة لأن الصهاينة يفهمون لغة القوة فقط.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وجه في وقت سابق رسائل إلى وزراء خارجية الدول الإسلامية، والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس حركة عدم الانحياز، وامين عام الاتحاد الأفريقي، معربا عن قلق إيران العميق إزاء الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وكان الكيان الصهيوني قد بدأ جولة جديدة من الهجمات ضد قطاع غزة منذ يوم الجمعة ادت الى استشهاد 43 فلسطينيا من بينهم اطفال ونساء، اضافة الى اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي، فضلا عن اصابة المئات.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة مصر لوقف إطلاق النار ، والتي دخلت مرحلة التنفيذ على الفور.

روابط ذات صلة

رئيسي: روح البسالة لدى الشباب الفلسطيني واليمني إمتداد للثورة الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مكتب نشر مؤلفات قائد الثورة يعلق على جرائم الكيان الصهيوني الاخيرة في غزة

أمير عبداللهيان: الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة

ردًا على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" .. مسؤول ایراني: لسنا في مرحلة الحديث عن نص نهائي للاتفاق النووي

أخطاء الولايات المتحدة الثلاثة في تايوان من وجهة نظر بكين

الجهاد الإسلامي: هدم منازل المقاومين لن ينال من روح المقاومة وصمود شعبنا

مفتي النبطية: صوت كربلاء يعلو من النبطية شاجباً المجزرة الصهيونية في غزة