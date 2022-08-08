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وزيران إسرائيليان يزعمان "ليس هناك التزام بالإفراج عن السعدي و العواودة"

وزيران إسرائيليان يزعمان
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

زعم وزيران إسرائيليان أنه "ليس هناك من التزام إسرائيلي بالإفراج عن القيادي بسام السعدي من حركة الجهاد الإسلامي مقابل وقف إطلاق النار"، مع العلم ان الهدنة بدأت بعد ان قدم الجانب المصري ضمانات للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ الكيان الاسرائيلي لمطالبها بشأن السعدي والعووادة.

العالم- الاحتلال

وفي حديث إذاعي، زعم ما يسمى وزير العدل في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إلى أنه "ليس من التزام إسرائيلي بالإفراج عن القيادي بسام السعدي من "الجهاد الإسلامي" مقابل وقف إطلاق النار، بل هناك التزام مصري بالعمل على إطلاق سراحه"، على حد تعبيرهما.

وعن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، خليل عواودة، زعم جدعون ساعر، أنه "يجب أن يوفر لعواودة العلاج في المستشفى، لكن ليست هناك أي نية للإفراج عنه قبل أن يقضي كامل فترة الاعتقال"على حد قوله.

في حين نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: "هناك فرصة سياسية مع غزة في اليوم التالي للعملية ولا نريد أن نضيعها..نحن منخرطون في قضية الأسرى والمفقودين، والتصريحات حول هذا الموضوع مؤخرًا شيء نريد الاستفادة منه..إن قضية الأسرى تتصدر قائمة أولويات رئيس الوزراء يائير لابيد، ونحن نعمل على استنفاد كل فرصة للوصول إلى تسوية لهذا الأمر"، على حد قولهم.

يذكر ان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، كان قد أكد في مؤتمر صحفي مساء أمس الاحد عقب الهدنة، انه "إذا لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ مطالب المقاومة، سنعدُّ أن الاتفاق ملغًى، وسنستأنف المعركة من جديد، ولن نتردد لحظة واحدة في حال لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه فسنعود للقتال، وليفعل الله بعد ذلك لنا ما يشاء".

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