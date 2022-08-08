عشرات الضحايا في هجمات استهدفت مجالس عزاء حسينية في كابول

العالم - مراسلون

منذ بداية العاشوراء الحسيني هذا العام بدء التكفيريون موجة من الهجمات الدموية ضد جموع المعزين الافغان، هجماتٌ قالت الامم المتحدة بإنها خلفت اكثر من 120 ضحية؛ على أن ذلك لم يمنع الافغان من احياء مصاب الامام الحسين فحسب بل زادهم تمسكاً وحباً بامامهم فامتلأت الحسينيات والتكايا بجموع المعزين.

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خطباء المنبر الحسيني استنكروا الاعتداءات الذي قام بها التكفيريون في كابول، مؤكدين بان هذه التنظيمات الظلامية ليست اقل خطرا من النظام الصهيوني الذي شن عدواناً همجياً على الأبرياء والعزل في غزة خلال الايام الماضية.

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مراسم عاشوراء بافغانستان اقيم ضمن إجراءات امنية مشددة، حيث قامت السلطات بقطع شبكة الانترنت والهواتف النقالة باجزاء من العاصمة كما اغلقت القوات الامنية عدد من الطرق الرئيسية والشوارع المحيطة بالمساجد ⁧⁩لتأمين مراسم⁧⁩.

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رغم التهديدات الأمنية المستمرة ضد هؤلاء المعزين والانفجارات التي وقعت خلال الايام الماضية فهم مصرين على حضور هذه المجالس و احياء ذكرى عاشوراء الامام الحسين(ع).

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