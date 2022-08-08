صعدة تشهد مسيرة حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة فلسطين

العالم - اليمن

وفي المسيرة التي شاركت فيها قيادة السلطة المحلية وعلماء وشخصيات اجتماعية أكد المشاركون المضي في درب الإمام الحسين عليه السلام في الثورة والجهاد في وجه الطغاة والمستكبرين.

وأشار محافظ صعدة محمد جابر عوض أن الشعب اليمني ماض في ثورته ضد المستكبرين والظالمين اقتداء بالإمام الحسين ، مشيداً بالحضور الكبير في المسيرة .

وأدان العدوان الصهيوني على غزة مستنكرا حالة التطبيع والولاء للعدو الإسرائيلي من قبل بعض الأنظمة العميلة، معزيا الشعب الفلسطيني في شهدائه ، مباركاً الانتصارات للشعب الفلسطيني.

وأشارت كلمة الفعالية الذي ألقاها عبد الله المنبهي إلى عظم خسارة الأمة بفقدها قادتها وعظماءها، مشيراً إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه الحادثة المؤلمة لمواجهة طغاة العصر.

وأشار إلى أن الإمام الحسين علمنا أن لا نذل للطغاة والمستكبرين ولا نبحث عن سلطة أو مال بل تكن غايتنا رضاء الله،، مجددا الوعد بالوفاء لمنهج الإمام الحسين عليه السلام.

كما أكد بيان المسيرة الذي ألقاه مدير مكتب الثقافة يحيى الحمزي، أن إحياء هذه الذكرى هي واحدة من تعابير حبنا وولائنا وارتباطنا بسيد الشهداء وبالمنهج والرؤية والموقف التي تحرك على أساسها ومن خلالها الإمام الحسين .

ولفت إلى أن المناسبة تعبير عن موقفنا المبدئي الإيماني ضد الظلم والظالمين في كل زمان ومكان ، مؤكداً أن التمسك بأعلام الهدى يضمن للأمة تصحيح مسارها وسلامة موقفها واستقامتها وفق منهج الله .

وأكد تضامن اليمنيين مع قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وموقفهم المعادي لإسرائيل والغطرسة الأمريكية ، مستنكرا كافة أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الإسرائيلي من قبل أنظمة العمالة والخيانة.

كما أدان البيان العدوان الهمجي الغاشم على غزة ، داعيا شعوب العالم الإسلامي إلى الخروج من حالة الصمت المخزي واتخاذ مواقف جادة بما يمليه عليها دينها وقيمها ومبادئها الإسلامية في نصرة المظلومين والوقوف في وجه الظالمين والمستكبرين .

واهاب بالشعب اليمني الجهوزية الكاملة وعدم الغفلة عن مخططات العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي ومحاولاته الفاشلة الإضرار بالجبهة الداخلية ، والاستمرار في تعزيز كل عوامل الصمود لمواجهة مكرهم وخبثهم.