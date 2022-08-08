الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: يسعى علماء السوء لتبرير التطبيع مع "إسرائيل" والتبعية المعلنة والواضحة لأمريكا ويبررونها بمسميات دينية

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أبعاد انتصار المقاومة وفشل العدوان على غزة

ماذا يعني تركيز الإحتلال على الجهاد الإسلامي وتعمد تحييد حماس بحسب بياناته؟

بالفيديو.. ملايين الإيرانيين يحيون ذكرى عاشوراء الإمام الحسين(ع)

السير على خط عاشوراء

كلمة قائد حركة أنصار الله في ذكرى إستشهاد الإمام الحسين

وزارة الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب عملا إرهابيا نوويا