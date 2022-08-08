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عاشوراء الإمام الحسين(ع) محطة عظيمة في التفاني والتضحية

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

في العاشر من محرم، ولإحياء واقعةٍ عابرةٍ للأزمنة والامكنة، بالملايين احيا الإيرانيون عاشوراء وذكرى رسالتها السرمدية، هنا ترتفع الرايات على وقع هتافات من وحي المناسبة، وتقف كل امرأة كزينب عصرها في مواجهة الطغاة.

العالم - مراسلون

المدرسة الحسينية متكاملة الأركان، فالسيدة زينب عليها السلام جاءت بمفهوم الستر والقوة في آن واحد، ولدورها الكبير في واقعة كربلاء، يتضح أن للمرأة دور في غاية الأهمية في نشر الثقافة الحسينية، والسير على درب نساء أهل البيت عليهم السلام.

عاشوراء، عصية على النسيان، نبضها لا يموت، فهي محطة عظيمة في التفاني والتضحية على امتداد العصور، لأن كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء

شيبا شبابا أطفالا نساء ورضّعا يؤكدون على تمسكهم بالثورة الحقيقية التي أرسى دعائمها سيد شباب أهل الجنة الامام الحسين عليه السلام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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