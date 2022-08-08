عاشوراء الإمام الحسين(ع) محطة عظيمة في التفاني والتضحية

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المدرسة الحسينية متكاملة الأركان، فالسيدة زينب عليها السلام جاءت بمفهوم الستر والقوة في آن واحد، ولدورها الكبير في واقعة كربلاء، يتضح أن للمرأة دور في غاية الأهمية في نشر الثقافة الحسينية، والسير على درب نساء أهل البيت عليهم السلام.

عاشوراء، عصية على النسيان، نبضها لا يموت، فهي محطة عظيمة في التفاني والتضحية على امتداد العصور، لأن كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء



شيبا شبابا أطفالا نساء ورضّعا يؤكدون على تمسكهم بالثورة الحقيقية التي أرسى دعائمها سيد شباب أهل الجنة الامام الحسين عليه السلام.

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