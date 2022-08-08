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تايوان تعلن إجراء مناورات دفاعية بعد الصين

تايوان تعلن إجراء مناورات دفاعية بعد الصين
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف الجيش التايواني أنه سيجري هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لغزو.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح المتحدث باسم الفيلق الثامن في جيش تايوان، لو ووي جي، قائلا: "سنتدرب على التصدي لهجمات العدو على تايوان".

وأكد لو ووي جي أن التدريبات التايوانية "كانت مقررة، ولم تكن ردا على التدريبات الصينية الجارية".

وأشار الجيش التايواني إلى أن "قوات الجزيرة ستتدرب على التعامل مع عمليات الإنزال يومي الثلاثاء والخميس في منطقة بينغتونغ في أقصى الجنوب"، لافتا إلى أنه "سينشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر لاجراء التدريبات".

وواصلت الصين اليوم الاثنين تدريبات عسكرية جوية وبحرية مشتركة، أطلقتها في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه (عاصمة تايوان) الأسبوع الماضي، متحدية المناشدات الغربية لوضع حد لهذه التدريبات المستمرة منذ بضعة أيام في محيط تايوان.

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