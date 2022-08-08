دلالات التراجع الصهيوني عن موعده لاستخراج الغاز من حقل كاريش

العالم – العين الإسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على استمرار التلفزة العبرية في تسليط الضوء على تهديدات حزب الله ضمن معادلة ما بعد كاريش، وحذرت من مغبة اللعب بالنار الذي قد يؤجج حربا تتجاوز الحدود اللبنانية لتفتح على جبهات مختلفة.



وتطرق البرنامج لحديث القناة الـ13 عن التراجع الصهيوني الرسمي عن موعد سبتمبر ايلول لاستخراج الغاز من حقل كاريش وما يحمل هذا التراجع من دلالات.

وبحث البرنامج في تحقيق حركة الجهاد الاسلامي انتصارا كبيرا بمواجهتها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث تمكنت من امطار المدن الكبرى في الكيان بالصواريخ، ما دفع بالخبراء العسكريين والأمنيين الصهاينة الى الاعتراف بان الجهاد واجهت جيش الكيان الاسرائيلي على حد تعبير القناة الـ12 العبرية.

وحول التقييم العبري لأداء الجهاد الاسلامي في العدوان الاسرائيلي على غزة والذي اعتبره الخبير في الأمن القومي الاسرائيلي انجازا للمقاومة الفلسطينية وللجهاد الاسلامي تحديدا، أكد د. نزيه منصور النائب السابق في البرلمان اللبناني ان ما قاله الصهيوني فيما حصل أمس في الصراع ما بين فلسطين المحتلة والكيان الصهيوني اثبت ان حركة الجهاد الاسلامي وخاصة في اللقاء الأخير الذي حصل ما بين امين عام الجهاد الاسلامي مع القيادة الايرانية دفعت بالعدو لاختبار هذه المنظمة التي اثبتت قدرتها على مواجهة الكيان الصهيوني، رغم ما يملك من امكانات عسكرية ومادية ودعم اعلامي وسياسي عالمي، حيث اسقطت القوة التي لا تقهر كما فعلت المقاومة الاسلامية في لبنان.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، نستضيف:

-د. نزيه منصور النائب السابق في البرلمان اللبناني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6303468