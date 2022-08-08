العالم-سوريا

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء البحري أوليغ جورافليوف قوله إنه “بحسب تقارير تلقاها المركز فإن إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة بالاشتراك مع ما تسمى منظمة الخوذ البيضاء يصورون مقاطع فيديو مزيفة لضربات جوية على المدنيين في منطقة قطان بمحافظة إدلب”.

وأشار جورافليوف إلى أن هذه المقاطع هدفها لاحقاً اتهام القوات الجوية الروسية والجيش العربي السوري بشن ضربات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية خلال السنوات الماضية عن عدد من الفبركات ومسرحيات أعدتها التنظيمات الإرهابية ولا سيما إرهابيي “جبهة النصرة” باستخدام السلاح الكيماوي في عدة مناطق في سورية لاتهام الجيش العربي السوري وذلك بالتنسيق مع منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ودعم أجهزة استخبارات غربية.

يذكر أن منظمة “الخوذ البيضاء” تأسست في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي وترتبط بشكل عضوي بالتنظيمات الإرهابية وتدعمها وخصوصاً “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية الأمر الذي كشفته وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وأكدته عشرات الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب.