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وفاة 6 مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية

وفاة 6 مهاجرين إثر انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

لقي 6 مهاجرين غير شرعيين حتفهم إثر غرق زورقهم، اليوم الاثنين، قرب السواحل الجزائرية، في حين تم انقاذ 6 أشخاص، وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.

العالم _ افريقيا

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية الخاصة بأنه تم انتشال 6 جثث من المياه، وأصيب 6 أشخاص آخرين، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية.

قرابة الرابعة صباحا (3:00 ت غ)، انقلب القارب الذي كان على متنه عدة مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات، على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه.

وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثت على التلفزيون.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين الأول من يناير والثاني من أغسطس هذا العام "بإحباط عدة محاولات هجرة غير نظامية" باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفا 2352 شخصا على متن زوارق محلية الصنع.

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