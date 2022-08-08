مسؤول اوروبي رفيع: المحادثات بشأن صياغة 'مسودة' نص الاتفاق انتهت

العالم- ايران

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، ردا على سؤال مراسل وكالة " أرنا" : "أن الوفود المشاركة في المفاوضات ستغادر فيينا وانتهت المفاوضات للتوصل إلى نص وقد أنتجنا نصًا.

وأضاف: ما يحدث الآن يتوقف على ردود الاطراف المشاركة.

واوضح أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رد مجموعة 4 + 1 والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النص القادم، وسيتصل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، بوزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا.

وردا على سؤال حول رأيه في موقف إيران من نص الموجود، قال إنه ليس لديه معلومات وسيتم توضيح مواقف الأطراف بعد تلقي الإجابات.

وردا على سؤال حول رأيه في موقف إيران من نص الموجود، قال إنه ليس لديه معلومات وسيتم توضيح مواقف الأطراف بعد تلقي الإجابات.

وقال: انتهت المفاوضات لأننا توصلنا إلى النص ولقد شارکنا بالمفاوضات لإعداد نص والآن يتعين على عواصم الدول المتفاوضة اتخاذ قرار في هذا الصدد.

یذکر أن فريق التفاوض الایرانی سيعود إلى طهران في غضون الساعات القليلة القادمة مع انتهاء هذه الجولة من المفاوضات وستستمر المشاورات والاتصالات مع المنسق الأوروبي والأطراف الأخرى في المفاوضات.

وكان مسؤول رفيع بالخارجية الإيرانية اعلن في وقت سابق من اليوم إن المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها.

وأوضح أنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى وبحثنا عددا من مقترحاتنا وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا، مضيفا أن المبدأ الأساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح إيران.

وقال أن مخاوف فريقنا المفاوض كانت تتمثل في كيفية تنفيذ الاتفاق وتأمين المصالح الاقتصادية لإيران وتقديم الضمانات لها بشأن تنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة.