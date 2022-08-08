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أهالي حلب يحيون ذكرى عاشوراء

أهالي حلب يحيون ذكرى عاشوراء
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أحيت محافطة حلب في سوريا، يوم العاشر من محرم بمجلس عزاء حسيني أقيم في مسجد النقطة بمشاركة حشد من المواطنين.

العالم-سوريا
ورُفعت الى جانب الشعارات الحسينية والرايات السوداء الخاصة بذكرى عاشوراء، صور القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري الذي إستُشهد خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وحمل المشاركون صور المسجد الاقصى ولافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني مؤكدين مساندتهم الدائمة للقضية الفلسطينية حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.

ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الايام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم احياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.

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