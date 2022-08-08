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الملء الثالث يثير أزمة سد النهضة الإثيوبي من جديد

الملء الثالث يثير أزمة سد النهضة الإثيوبي من جديد
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف خبير المياه المصري، عباس شراقي، عن استمرار التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي، حتى اليوم الاثنين، بكمية تصل لـ7 مليارات م3، ليصبح إجمالى المخزون فى بحيرة السد 15 مليار م3.

العالم _ افريقيا

وأشار عباس شراقي إلى أن "المياه اقتربت من سد السرج، وأصبحت على بعد 100 متر فقط، وسوف تلامس السد عند منسوب 602 متر"، مضيفا: "بعدها يبدأ عمل سد السرج فى حجز المياه، وهذا ما سوف يحدث فى التخزين القادم، وليس هذا العام".

وأردف شراقي: "إثيوبيا استمرت فى وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، وكل يوم يمر خلال هذا الأسبوع قبل فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب، مع استمرار تدفق حوالى 70 مليون متر مكعب من فتحتي التصريف نحو السودان ومصر، مع زيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم".

وأضاف خبير المياه: "لن يضير المواطن المصري هذا التخزين صغيرا كان أو كبيرا، بسبب وجود السد العالي بما فيه من احتياطى مائي نتيجة جهود الدولة المصرية فى زيادته، خاصة خلال السنوات الأخيرة من ترشيد الاستهلاك وعمل مشروعات متعددة، مثل إعادة استخدام المياه عن طريق محطات المعالجة الثلاثية، وتطوير نظم الري والزراعة، مما كلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، وهذا لايعطى إثيوبيا الحق فى فرض سياسة الأمر الواقع، ويزيدنا تمسكا بحقوقنا المائية بشتى الطرق".

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