الملء الثالث يثير أزمة سد النهضة الإثيوبي من جديد

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وأشار عباس شراقي إلى أن "المياه اقتربت من سد السرج، وأصبحت على بعد 100 متر فقط، وسوف تلامس السد عند منسوب 602 متر"، مضيفا: "بعدها يبدأ عمل سد السرج فى حجز المياه، وهذا ما سوف يحدث فى التخزين القادم، وليس هذا العام".

وأردف شراقي: "إثيوبيا استمرت فى وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، وكل يوم يمر خلال هذا الأسبوع قبل فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب، مع استمرار تدفق حوالى 70 مليون متر مكعب من فتحتي التصريف نحو السودان ومصر، مع زيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم".

وأضاف خبير المياه: "لن يضير المواطن المصري هذا التخزين صغيرا كان أو كبيرا، بسبب وجود السد العالي بما فيه من احتياطى مائي نتيجة جهود الدولة المصرية فى زيادته، خاصة خلال السنوات الأخيرة من ترشيد الاستهلاك وعمل مشروعات متعددة، مثل إعادة استخدام المياه عن طريق محطات المعالجة الثلاثية، وتطوير نظم الري والزراعة، مما كلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، وهذا لايعطى إثيوبيا الحق فى فرض سياسة الأمر الواقع، ويزيدنا تمسكا بحقوقنا المائية بشتى الطرق".