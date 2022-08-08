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مسؤول رفيع بالخارجية الايرانية: لم نصل الى مرحلة لنعلن فيها التوافق على صيغة نهائية للاتفاق مع الاطراف الاخرى

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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