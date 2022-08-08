السوريون يحيون ذكرى عاشوراء بمنطقة السيدة زينب عليها السلام

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للعزاء جاؤوا ومن كل حدب وصوب تهافتوا شيوخ ونساء واطفالا وصلوا الى مقام ام المصائب السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق للمواساة بمصاب الامام الحسين عليه السلام، باكرا بدأت المراسم.

مجالس طأطا فيها المؤمنون الرؤوس مستمعين لما نقلته زينب عليها السلام للأجيال عن يوم كربلاء.



اعداد كبيرة من الزوار وصلت الى منطقة السيدة زينب عليها السلام من مختلف الجنسيات شاركوا في مجالس العزاء بالرغم من حرارة الشمس، رافقتهم خيم قدمت الطعام والشراب للزوار



في يوم العاشر من محرم جدد الزائرون ان عاشوراء وحي لا يموت وذكر لا يمحى، وانهم مصممون على اكمال الطريق.

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