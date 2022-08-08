الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.. جلسة لمحاكمة أكثر من 50 متهما بالانتماء لتنظيم "داعش"

ليبيا.. جلسة لمحاكمة أكثر من 50 متهما بالانتماء لتنظيم
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تابعت محكمة الاستئناف العليا في مصراتة محاكمة أكثر من خمسين متهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش" بينهم قيادي، بالاستماع إلى محامي المتهمين وبعض الشهود.

العالم _ افريقيا

وفي الجلسة الرابعة التي عقدتها صباح اليوم الإثنين، في مقر المباحث الجنائية في المدينة، استمع القاضي إلى أقوال محامي المتهمين، وأقوال الشهود في التهم الموجهة إلى أفراد التنظيم، وبينهم القيادي فوزي العياط، وذلك لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البت في الحكم لاحقا.

حضر الجلسة عدد من أهالي وأسر ضحايا التنظيم، ونشطاء وحقوقيون من مدينة مصراتة، إضافة إلى عدد من مقاتلي ما تعرف بعملية "البنيان المرصوص" وهم الذين خاضوا معارك مع التنظيم لمدة 7 أشهر، وتمكنوا من استعادة مدينة "سرت" التي كانت تحت سيطرته، وذلك عام 2016.

روابط ذات صلة

جدل الضغوط الاجنبية بتونس وتداعيات تهريب المحروقات بليبيا- الجزء الاول

ليبيا تكثف الجهود لتوحيد المؤسسة الأمنية

ايرادات ليبيا تبلغ اكثر من 77 مليار دينار خلال 7 اشهر

تونس تعرب عن تضامنها مع ليبيا في حادث انفجار شاحنة وقود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستشار الوفد الايراني: الكرة في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها

بالفيديو.. آلاف الأتراك يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين( ع )

بالفيديو.. السوريون يحيون ذكرى عاشوراء بمنطقة السيدة زينب عليها السلام

ليبيا.. جلسة لمحاكمة أكثر من 50 متهما بالانتماء لتنظيم "داعش"

بالفيديو.. الكرملين يتهم كييف بقصف زابوريجيا ويحذر من عواقب كارثية على أوروبا

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد ياسر النباهين وأطفاله الثلاثة وسط قطاع غزة