أردوغان: 'سنربط بين حلقات الحزام الأمني بشمال سوريا'

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جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم خلال مشاركته في المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك، المنعقد بالعاصمة أنقرة، موضحا: "قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني ​​بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (واي بي جي/بي كي كي) في سوريا"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما".

وأشار إلى أنه "ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذا آمنا لأتباع تنظيم غولن وعناصر "بي كي كي" الفارين من وجه العدالة التركية".

يذكر ان القمة الثلاثية التي عقدت الشهر الماضي في طهران وجمعت كلا من رؤساء ايران وروسيا وتركيا قد أكدت على على رفض "كل محاولات خلق واقع جديد" في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب، وأكدت "الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".

وذكر البيان الختامي للقمة ان الرؤساء الثلاثة استعرضوا بالتفصيل "الوضع في منطقة التهدئة بإدلب"، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض عن طريق تنفيذ كل الاتفاقات المتعلقة بإدلب.