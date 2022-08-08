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الشيخ قاووق: المقاومة حاضرة وجاهزة ومستعدة لتنفيذ تهديداتها

الشيخ قاووق: المقاومة حاضرة وجاهزة ومستعدة لتنفيذ تهديداتها
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة في لبنان صنعت معادلات غيرت وحولت مجرى الصراع مع کیان الاحتلال، حتى وصل الأمر الى قيام العدو الصهيوني بمناورات لجنوده لمنع قوات الرضوان من الدخول الى الجليل والمستوطنات الاسرائيلية، مضيفا أن المقاومة دفعت العدو لاستجداء الوسيط الاميركي للتسريع في الاتفاق والترسيم مع لبنان بعد معادلة كاريش وما بعد كاريش.

العالم_لبنان
وأشار الشيخ قاووق في كلمة له خلال المجلس العاشورائي في مجمع السيدة الزهراء (ع) في صيدا جنوب لبنان ، إلى أن الترسيم لا يعنينا وإنما بدء الاستخراج الفعلي النفطي في المنطقة الاقتصادية للبنان هو ما يعنينا.

وقال إن العدو اذا ما عمل على التسويف والمماطلة في قضية النفط وبدء بالاستخراج، فإن المقاومة حاضرة وجاهزة ومستعدة لتنفيذ تهديداتها وقد أعدت مفاجآت للعدو تعيد المنصات النفطية والغازية عشرات السنوات الى الوراء.

وتابع سماحته أن موقف المقاومة بعد العدوان على غزة متين وقوي وهي مستعدة وجاهزة بصواريخها وطائراتها لتنفيذ معادلة كاريش وما بعد كاريش، معتبرًا أن ما حصل من عدوان على غزة ليس بجديد وإنما غزة والقدس والضفة في حالة حرب مستمرة مع العدو.

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