الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع

الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

نظمت النقابات المهنية في الأردن، اليوم الإثنين، وقفة للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالتطبيع، إثر تعرض القطاع لعدوان إسرائيلي استمر لثلاثة أيام وأسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

العالم- الاردن

دعا للوقفة مجلس النقابات (يتكون من 13 نقابة)، أمام مقره في العاصمة عمان، بحسب الأناضول.

وردد المشاركون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، كما رفعوا لافتات مناهضة للتطبيع والحصار، فيما ألقى رئيس مجلس النقباء عازم القدومي كلمة استنكر خلالها حالة الخذلان العربي تجاه ما يحدث في فلسطين.

وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيليا استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.

روابط ذات صلة

60 حزبا عربيا يطالب بحماية غزة من الهمجية الإسرائيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ قاووق: المقاومة حاضرة وجاهزة ومستعدة لتنفيذ تهديداتها

رسالة من الرئيس اللبناني الى أمير قطر

الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع

فضل الله: لبنان قوي مهاب الجانب بفضل المقاومة

مجلس صيانة الدستور: الصحافيون هم من جعل القلم سلاحا لصد الحرب النفسية المعادية

لبنان: مسيرات شعبية في مخيمات الشمال احتفالًا بانتصار المقاومة الفلسطينية