الأردن.. وقفة للنقابات المهنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع

العالم- الاردن

دعا للوقفة مجلس النقابات (يتكون من 13 نقابة)، أمام مقره في العاصمة عمان، بحسب الأناضول.

وردد المشاركون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، كما رفعوا لافتات مناهضة للتطبيع والحصار، فيما ألقى رئيس مجلس النقباء عازم القدومي كلمة استنكر خلالها حالة الخذلان العربي تجاه ما يحدث في فلسطين.

وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيليا استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.