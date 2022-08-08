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مراسل العالم: الاف من العناصر الامنية تقوم بتأمين زيارة الامام الحسين التي يشارك فيها ملايين الزوار من داخل وخارج العراق

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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