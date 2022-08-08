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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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