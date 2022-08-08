امير عبد اللهيان وبوريل يبحثان تطورات المحادثات النووية

العالم- ايران

وقالت الخارجية الايرانية ان امير عبد اللهيان بحث مساء اليوم الاثنين تطورات المحادثات النووية في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، قال امير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي ان فريقنا المفاوض في فيينا كان عازما على التوصل لاتفاق وقدم أفكارا لحل القضايا العالقة.

واكد وزير الخارجية ان الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ورفع العقوبات بشكل فعال ودائم.

واعرب وزير الخارجية الإيراني عن امله في تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق بتجنب المواقف غير البناءة من جانب واشنطن.

من جانبه، اكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر للوصول إلى نتيجة إيجابية وجيدة لكل الأطراف.

وكان بوريل كتب في وقت سابق اليوم في تغريدة على تويتر: "لقد تم تقديم "نص نهائي"، مع انتهاء محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي مع ايران"، بحسب تعبيره، مضيفا: خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية.

وبينما أعلنت المصادر الغربية أنه تم الحصول على مسودة لاتفاق نهائي، نفت مصادر مقربة من المفاوضين الإيرانيين هذا الادعاء وقالت إن وفود الدول المفاوضة سيغادرون فيينا إلى بلدانهم لمراجعة مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية إنريكي مورا.