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رسالة من الرئيس اللبناني الى أمير قطر

رسالة من الرئيس اللبناني الى أمير قطر
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس الجمهورية لبنان ميشال عون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

العالم-لبنان

و نقلت وسائل الاعلام اللبنانبة اليوم الاثنين عن الوكالة القطرية أن الرسالة تسلمها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، خلال استقباله وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ، ووزير السياحة وليد نصار.

ولفتت إلى أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.

وأشاد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بـالإعلام القطري والتقدم الكبير الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أمله في أن يستفيد الجانب اللبناني من التكنولوجيا العالية والتقنيات الحديثة التي يتمتع بها الإعلام القطري.

ولفت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش زيارته الحالية للدوحة، إلى أن الآلة الإعلامية اللبنانية ذات تاريخ عريق، وكان للبنانيين تأثير كبير في معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية الكبرى، إلا أن الأزمة المالية والسياسية التي شهدها لبنان أثرت كثيرا على مسيرته، وأدت إلى تراجع دوره بشكل لافت، ودفعت الكثير من الإعلاميين لترك بلادهم بحثا عن فرص أفضل، مشيرا إلى أنه اجتمع خلال زيارته للدوحة مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وناقشا تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام اللبنانية والمؤسسة.

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