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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لبنان.. كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء الحسين
الاعلام العبري: هجمات سيبرانية مصدرها العراق تستهدف بعض المؤسسات الاسرائيلية من بينها بلدية مستوطنة سديروت
أ ف ب: روسيا تبلغ واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" المعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية
البنتاغون: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمساعدات أمنية إضافية بقيمة مليار دولار
الخارجية الروسية: روسيا ستلغي قرار إيقاف التفتيش على منشآتها في إطار معاهدة ستارت على الفور بعد حل جميع المشاكل المتعلقة بالتفتيش
عبداللهيان لبوريل: نأمل تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق بتجنب المواقف غير البناءة من جانب الولايات المتحدة
عبد اللهيان: الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ويضمن رفع الحظر بشكل فعال ودائم
عبد اللهيان أكد أن فريق التفاوض الإيراني كان حاضراً في فيينا بتصميم وجدية للتوصل إلى اتفاق وطرح أفكاراً بناءة لحل القضايا المتبقية
محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الايراني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بخصوص محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية
أ ف ب: روسيا تبلغ واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" المعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.