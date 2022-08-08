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لبنان.. اغتيال مسؤول في قوات الأمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة

لبنان.. اغتيال مسؤول في قوات الأمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت معلومات صحفية عن اغتيال مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد عيد سعيد العسوس، في مخيم عين الحلوة.

العالم - لبنان

وحسب المعلومات فإن العسوس نقل إلى المستشفى إثر إصابة حرجة في الرأس، وقد توفي على أثرها.

وأفاد موقع "النشرة" بأن طلقات نارية عدة سمعت في أجواء المخيم الواقع في مدينة صيدا جنوبي لبنان، إثر عملية الاغتيال، وسط حالة استنفار في المخيم.

وأفادت مواقع لبنانية، أن مجهولين نصبوا كمينا لسعيد العسوس في شوارع السوق الضيقة الموجودة في المخيم وقاموا باطلاق النار عليه ببندقية كلاشينكوف. وقد أصيب بجروح ونقل بعد ذلك إلى مستشفى النداء في المخيم حيث توفي متأثراً بهذه الجراح.

تولى العسوس مؤخراً مهمة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بكتاب من السفارة الفلسطينية في بيروت.

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لبنان.. اغتيال مسؤول في قوات الأمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة

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