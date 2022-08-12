الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ150

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ150
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 150 رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

العالم - فلسطين

يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، أن وفدا أمنيا مصريا يتابع لدى تل أبيب قضية الأسير عواودة المضرب عن الطعام.

وبحسب المصادر، فإن الوفد يتابع تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقي العلاج فيه، تمهيدًا لإعلان فك إضرابه عن الطعام.

وتعمل مصر على أن يتم لاحقا بعد تحسن صحة عواودة وتلقيه العلاج، أن يتم إطلاق سراحه إلى منزله في بلدة إذنا بالخليل.

ويعاني المعتقل عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وكان عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

روابط ذات صلة

وزيران إسرائيليان يزعمان "ليس هناك التزام بالإفراج عن السعدي و العواودة"

شاهد.. عائلة الأسير الفلسطيني العواودة قلقة علی حياته

شاهد.. تغريدة ابو عبيدة رسالة أمل للاسرى الفلسطينيين

الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير العواودة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي