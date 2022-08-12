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شاهد.. السيد نصرالله يحذر الاحتلال من هذه الخطوة

الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

حذر أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الاحتلال الاسرائيلي من القيام بأي عمليات اغتيال تستهدف قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وقال سماحة السيد نصر الله اليوم الثلاثاء في خطابه بمراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، إن فلسطين هي القضية المركزية ونحن لا نتوقع من الأميركيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟

واضاف: نعتز بالشهداء والمقاومين في فلسطين الذين دائماً يقاتلون بصمود أسطوري ونجدد التزامنا كما كنا نفعل منذ 40 عاماً بهذه القضية المقدسة ونجدد وقوفنا إلى هذا الشعب المناضل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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