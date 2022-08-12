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السيد نصر الله يجدد الوقوف إلى جانب الشعب اليمني المحاصر

السيد نصر الله يجدد الوقوف إلى جانب الشعب اليمني المحاصر
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، التضامن والوقوف مع اليمن داعيا إلى وقف العدوان على اليمن.

العالم- اليمن

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة خلال المسيرة المركزية في ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت له: نجدد وقفتنا إلى جانب الشعب المجاهد والمحاصر في اليمن الذين يقاتلون منذ سنوات دفاعاً عن كرامتهم ووطنهم في مواجهة الاحتلال والعدوان والإذلال والاستكبار.

وأضاف أن مظلومية الشعب اليمني تجسيد حقيقي للصمود والإباء وانتصار الدم على السيف وتجسيد حقيقي لكربلاء ولسيد الشهداء أبي عبدالله الحسين عليه السلام.

وقال الشعب اليمني يدافعون عن كرامتهم ووجودهم ووطنهم في مواجهة الاحتلال والعدوان والاذلال والاستكبار، لا يعرفون الكلل ولا الملل، ويملأون الجبهات على امتداد السنوات، ويملأون الساحات والميدادين ولا يغيبون عن مناسبات الأمه.

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