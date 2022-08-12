برنامج التجسس 'سايبرك' الإسرائيلي  في السعودية

العالم- السعودية

ونقلت الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة إن العقود تتضمن إنفاق ملايين الدولارات شهريا لاستيراد أحدث تقنيات التجسس والمراقبة الإسرائيلية إلى السعودية لتطوير قدراتها في هذا المجال.

وأكدت المصادر أن العلاقات السرية المتنامية مع شركات تجسس إسرائيلية تعتبر ركيزة إطلاق برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

وكان تم إعلان إطلاق البرنامج من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، بدعوى أنه أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن البرنامج يهدف إلى تنمية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وتوطين تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي في المجال، وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.