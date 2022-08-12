الحوثي لقوى العدوان: مدرعاتكم تستعرض امامنا

العالم- اليمن

وفي الحفل أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي بجهود قيادة وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية السادسة، وما لمسه خلال العرض العسكري الذي أظهر مدى القوة والجاهزية العليا لدى الجيش واللجان الشعبية.

وقال مخاطباً قوى العدوان "بهؤلاء الأبطال والأسود رجال الرابعة والخامسة والسادسة والمركزية وحرس الحدود وكل المناطق العسكرية سنواجهكم وسنتحداكم لأنكم زمر للشر وقوات للطغيان".

وأضاف "هؤلاء الأبطال لم يأتوا ليستعرضوا في الحفل وإنما جاءوا لإعلان الجهوزية والاستعداد للدفاع عن شعبهم".

وتابع عضو السياسي الأعلى، موجهاً حديثه لقوى العدوان "ستُغلبون وستُقهرون و كل ما أنفقتموه وما قدمتموه سيكون وبالا عليكم" .

ومضى ساخراً "هانحن نشاهد مدرعاتكم تستعرض أمامنا وليست إلا جزءاً بسيطاً مما اغتنمه المجاهدون في مختلف الجبهات".

واستطرد "أتتحدون قوماً القدس بوصلتهم ويريدون أن يحرروا الأقصى الشريف فكيف تتحدون مثل هؤلاء الرجال الأبطال".

وأشار عضو السياسي الأعلى الحوثي، إلى أن "هؤلاء الأبطال يتذكرون شموخ وشجاعة الحسين في واقعة كربلاء، وسيتذكرون الدروس من كل الشهداء بمافيهم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح الصماد".

وثمن مواقف القبيلة اليمنية التي أثبتت أصالتها وشموخها وعزها وإباءها وقوتها في الميدان، مؤكداً أن القبيلة اليمنية اتحدت لتواجه العدو المتغطرس.

تخللت الحفل كلمة الخريجين وعرض عسكري مهيب عكس مهارات وفنون عالية اكتسبها الخريجون تحاكي استعدادهم العالي للمستجدات الميدانية القادمة.

حضر الحفل نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والصحة الدكتور طه المتوكل ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي الموشكي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان وقائدا المنطقة العسكرية الرابعة اللواء يوسف المداني والمنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل زرعة.