شاهد.. معركة شبوة انعكاسا لهذه الصراعات...

العالم - مراسلون

وبعد ساعات من اشتداد المواجهات في مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة، ومقتل وجرح العشرات تتواصل التحشيدات، والتعزيزات العسكرية للطرفين بالتزامن مع استمرار الاشتباكات التي عمّت معظم أرجاء المدينة.

منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والإحتلال احمد العليلي لمراسل قناة العالم الإخبارية: " هذا الصراع هو انعكاس للخلافات الكبيرة التي تسود مايسمى بالمجلس الرئاسي المجلس الغير شرعي، الذي جاء تلبية لإحتياجات السعودية والإمارات، ليس إلا".

المواجهات المحتدمة في محافظة شبوة بين فصائل قوى التحالف السعودي الإماراتي عمّقت -برأي البعض- من حالة الخلافات داخل مايسمى بالمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، الذي بدى عاجزاً عن احتواء الصراع رغم اصداره قرارات اقالة لعدد من القيادات العسكرية في المحافظة التي شهدت خلال الساعات الأخيرة حركة نزوح واسعة بفعل عنف الاشتباكات وتوسعها.

ويبدو أن الوضع في محافظة شبوه مرشح للانفجار أكثر مع المعلومات التي تتحدث عن تهديدات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي، بزحف عسكري كبير لفصائله المسلحة الى مدينة عتق إذا لم يتم انسحاب قوات حزب الإصلاح الذي بات يسيطر على أهم المقرات الحكومية.

وبنظر كثيرين فإن المشهد في شبوه يعد انعكاساً لحالة الاحتقان السياسي بين أطراف حكومة العليمي، وصراعاتها على المناصب ومراكز النفوذ، إذ تأتي معركة شبوة محاولة من كل طرف لتحسينِ فرصِ مكاسبه عسكرياً وسياسياً.

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