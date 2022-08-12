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مسئول روسي: الغرب دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وهو يتحمل مسئولية ما يجري

مسئول روسي: الغرب دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وهو يتحمل مسئولية ما يجري
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسي "ليونيد سلوتسكي" إن "ما يجري بأوكرانيا يتحمل مسئوليته الغرب، لأنه دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وتهديد الأمن الروسي وهو ما لن نسمح به".

العالم - روسيا

وقال "سلوتسكي" في تصريح لقناة "آر تي" تعليقا على الأوضاع في أوكرانيا إن "الغرب يتحمل مسئولية ما يجري؛ لأنه دفع كييف وشجعها على امتلاك أسلحة نووية ما أوجد مخاطر تهدد الأمن الروسي وهو ما لم ولن تسمح به روسيا".

وأضاف أن "الغرب يريد المواجهة مع روسيا وما يحصل هو مواجهة بالوكالة"، مشيرا إلى أن كييف "أصبحت ساحة للإرادات الخارجية وإدارة لتشويه سمعة روسيا".

ولفت إلى أن "المفاوضات مع الجانب الأوكراني مجمدة ولا يمكن التكهن بمستقبلها"، موضحا أن "العلاقات الروسية الأمريكية عند أدنى مستوياتها".

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