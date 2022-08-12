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أمريكا ونيوزيلندا تتفقان على التعاون في مجال الفضاء وإدارة الكوارث

أمريكا ونيوزيلندا تتفقان على التعاون في مجال الفضاء وإدارة الكوارث
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

وقعت أمريكا ونيوزيلندا اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الفضاء ومذكرة تعاون في مجال إدارة الكوارث.

العالم - الأميركيتان

وأوضح بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير التنمية الإقليمية النيوزيلندي ستيوارت ناش ووزير إدارة الطوارئ كيرن مكانولتي، وقعوا على الاتفاقية الإطارية ومذكرة التعاون.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة النيوزيلندية، ولينغتون، أكد ناش، عقب التوقيع على اتفاقية التعاون الفضائي، أن الجانبين سيعملان على كيفية استخدام الفضاء القريب والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وأوضح أن التنسيق مع امريكا في مجال الفضاء يعد مكونا مهما ومتزايدا في العلاقة بين البلدين.. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الفضائي الحالي بين نيوزيلندا والولايات المتحدة بالإضافة إلى تطوير علاقات تعاون جديدة نتيجة لاتفاقية الإطار هذه.

وتقر الاتفاقية بقيمة التعاون الدولي والاستخدامات السلمية للفضاء القريب والفضاء الخارجي وتسلط الضوء على الرغبة في تعزيز التعاون بين الطرفين في علوم الفضاء.. وسيستمر استخدام الفضاء للبحث وعلوم الأرض، والاستكشاف، والملاحة الجوية، وعمليات رصد الأرض، والأرصاد الجوية، وعلوم المحيطات، والرصد البيئي في إفادة جميع البلدان.

من جانبه أكد "مكانولتي"، عقب التوقيع على مذكرة التعاون في مجال إدارة الكوارث، التزام حكومته بالاستمرار في تعزيز نظام إدارة الطوارئ، موضحا أن مذكرة التعاون ستساعد في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتقليل مخاطرها في كلا البلدين.

فيما أكدت "شيرمان" الخبرة التي تتمتع بها امريكا ونيوزيلندا في إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث - سواء في مجتمعاتهما أو في مساعدة الدول الأخرى، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز التعاون بين وكالة الفضاء النيوزيلندية، ووكالة ناسا، والوكالات الأمريكية الأخرى، وستقرب بين الدولتين في العمل لضمان تطوير الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

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