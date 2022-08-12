دبلوماسي أمريكي يشكو من 'أصدقاء' بوتين في الناتو

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ولفت الدبلوماسي الأمريكي السابق في مقال نشره في صحيفة "بوليتكو" إلى أن "أردوغان ليس الزعيم الوحيد لدولة عضو في الناتو أقام علاقات ودية مع بوتين. يكفي تذكر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، الذي استقال قبل بضع سنوات، أو رئيس الوزراء الهنغاري الحالي فيكتور أوربان".

كما انتقد صاحب المقال أردوغان لشرائه أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400"، مشيرا إلى أن أردوغان "الزعيم الوحيد في الناتو الذي اشترى صواريخ دفاع جوي متطورة من روسيا بدلا من المعدات الغربية التي يمكن دمجها في شبكة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي".

علاوة على ذلك، أثار الاجتماع الثلاثي المشترك بين بوتين وأردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران في المدة الماضية غضب الدبلوماسي الأمريكي، الذي دان أيضا الرئيس التركي لرفضه فرض عقوبات ضد موسكو بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

بنهاية الأسبوع الماضي، أجرى فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان محادثات في مدينة سوتشي الروسية، أكدا خلالها مجددا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي، واتفقا، من بين أمور أخرى، على أن يتم سداد إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا جزئيا بالروبل.