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زاخاروفا: رفض دخول الروس الذين يحتاجون الخدمات الطبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر فظيع

زاخاروفا: رفض دخول الروس الذين يحتاجون الخدمات الطبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر فظيع
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رفض دخول الروس الذين يحتاجون إلى خدمات طبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر فظيع.

العالم - روسيا

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن بيان لها، قولها: "الوضع فظيع بكل بساطة، عندما أصيب أشخاص في الخارج، على أراضي دول الاتحاد الأوروبي، وتلقوا رعاية طبية هناك... والآن هم ببساطة محرومون من فرصة الحفاظ على أي اتصالات إنسانية".

وأضافت زاخاروفا أن دول الاتحاد الأوروبي قيدت مرارا دخول الروس الذين حصلوا على تأشيرات دخول.

وتعليقا على دعوات بعض المسئولين الأوروبيين لوقف إصدار التأشيرات للروس، قالت زاخاروفا إن دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لالتزاماتها الخاصة، ليس لها الحق في تقييد إصدار التأشيرات لأي مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم.

من ناحية أخرى، قالت وكيلة وزارة السياحة الروسية زارينا دوجوزوفا إن صناعة السياحة في شبه جزيرة القرم تعمل كالمعتاد والوضع في المنتجعات هادئ.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس": "وفقا للحكومة الإقليمية، لم يصب السائحون بأذى في الحادث الذي وقع في شبه جزيرة القرم، حيث وقع الحادث خارج منطقة المنتجع".

وأضافت: "نحن على اتصال دائم بزملائنا. الوضع في منتجعات القرم الآن هادئ، والبنية التحتية مستمرة في العمل كالمعتاد".

وفي وقت سابق، قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف إن شخصا قتل نتيجة حالة الطوارئ عندما انفجر بعض ذخيرة الطيران في مطار ساكي بالقرب من نوفوفيودوروفكا في شبه جزيرة القرم يوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية عن وقوع تسعة إصابات ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجارات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يكن هناك "تأثير نيران" على موقع تخزين الذخيرة.

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