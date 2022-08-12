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أوكرانيا تكشف عن مخطط روسي خطير لمحطة زابوريجيا

الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

مخطط روسي خطير لمحطة زاباروجيا النووية؛ تكشف عنه السلطات الاوكرانية وتقول إن موسكو تستعد لربط المحطة النووية جنوب شرقي البلاد بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام2014.

العالم - خاص بالعالم

وقالت شركة 'إينرغوآتوم' المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية إن القوات الروسية المتواجدة في محطة زاباروجيا تنفذ برنامجا لربط المحطة بشبكة كهرباء القرم. محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها.

مجموعة الدول الصناعية السبع؛ من جهتها اتهمت موسكو بأنها 'تعرض للخطر' المنطقة الأوكرانية المحيطة بالمحطة، وطالبت بإعادتها إلى مالكها السيادي والشرعي حسب وصفها.

واعتبرت مجموعة السبع أن احتلال المحطة يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي ويعرض الشعب الأوكراني والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر.

من جهته حذر الرئيس الأوكراني فولوديمبر زيلينسكي من خطر حدوث كارثة نووية شبيهة بكارثة تشيرنوبيل، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وأعلن في ذات الوقت هدفه النهائي من الحرب. موضحا ان الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم، ويجب أن تنتهي بتحريرها.

كما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية يعد عملا 'انتحاريا'، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط زاباروجيا حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.

ميدانيا وقعت عدة انفجارات داخل مستودع للذخيرة في مطار عسكري في شبه جزيرة القرم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعزت وزارة الدفاع الروسية سبب الحادث الى انفجار ذخيرة لسلاح الجو، وقالت إن الانفجارت لم تنجم عن هجوم أو إطلاق نار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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