لبنان يبحث خطة لعودة النازحين السوريين الى بلدهم

العالم - لبنان

وعقد الإجتماع قبل ظهر اليوم الاربعاء في قصر بعبدا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشاران رفيق شلالا وريمون طربيه، حيث تناول الاجتماع ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ومن مختلف جوانبه لا سيما الاجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على مراحل.

وبعد الاجتماع، اوضح ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، بانه بحث خلال الاجتماع الكثير من الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والادارات، ويجب التشاور بها بشكل تصاعدي، مشيرا الى انه سيكون هناك لقاء مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لابلاغها بعدة امور تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض، ملفتا الى انه الدولة المعنية والمستضيفة، يجب التذكير بأصول التعاطي معنا في هذا المجال، وتحديداً بالملف الانساني واين سيكون التعاطي بالملف السياسي.

واضاف: "سنستكمل البحث في كل هذه القضايا مع دولة الرئيس، لتعميق الموضوع والذهاب الى خطوات تنفيذية".

وعن التواصل مع دمشق، قال: لم ينقطع يوماً التواصل مع السوريين، ان في موضوع النازحين او غيره، وهو قائم على اعلى المستويات ولا يخفى على احد، وهناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره.