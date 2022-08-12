أمريكا تؤكد مواصلة دعمها السخي لأوكرانيا لإطالة الحرب مع روسيا !

العالم - أوكرانيا

تأتي تلك التصريحات بعد يومين من إعلان البنك الدولي عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن “هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة حرب روسية غير مبررة”، وفق “العربية نت”.

وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار “لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني”.

يشار إلى أن أوكرانيا تعاني من عجز في ميزانيتها العامة يتزايد بمقدار 5 مليارات دولار كل شهر، يفاقمه انعدام قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية.

وسارع حلفاء أوكرانيا إلى إمداد البلاد بالمساعدات، وقد تعهّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية إضافية لكييف قدرها 29.6 مليار دولار.