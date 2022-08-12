الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا تؤكد مواصلة دعمها السخي لأوكرانيا لإطالة الحرب مع روسيا !

أمريكا تؤكد مواصلة دعمها السخي لأوكرانيا لإطالة الحرب مع روسيا !
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن "واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي" حسب قوله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا.

العالم - أوكرانيا

تأتي تلك التصريحات بعد يومين من إعلان البنك الدولي عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن “هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة حرب روسية غير مبررة”، وفق “العربية نت”.

وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار “لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني”.

يشار إلى أن أوكرانيا تعاني من عجز في ميزانيتها العامة يتزايد بمقدار 5 مليارات دولار كل شهر، يفاقمه انعدام قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية.

وسارع حلفاء أوكرانيا إلى إمداد البلاد بالمساعدات، وقد تعهّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية إضافية لكييف قدرها 29.6 مليار دولار.

روابط ذات صلة

الخارجية الروسية: العالم يسير على حافة الهاوية مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي